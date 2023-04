Mädchen ins Handwerk

Region. Mädels und Maschinen? Kein Problem: Beim „Girls’ Day“ zeigt sich einmal mehr, dass für Mädchen viele Berufe offenstehen. Am Donnerstag, 27. April, findet der Mädchen-Zukunftstag von 8.30 bis 15.30 Uhr in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt und ermöglicht Schülerinnen einen Einblick in die Welt des Handwerks.

Die Idee hinter dem „Girls’ Day“ ist so simpel wie gewichtig: Mädchen sollen sich in Berufen ausprobieren, die überwiegend von Männern ausgeübt werden und entdecken, dass sie viel mehr können, als sie sich anfangs vielleicht zugetraut haben. Weitere Informationen erteilt zudem Hannah Reichenecker von der Handwerkskammer, Telefon 0621/1 80 02-138 und E-Mail reichenecker@hwk-mannheim.de. zg