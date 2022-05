Männer einfach angegriffen und geschlagen

Heidelberg. Opfer eines körperlichen Angriffs wurde ein 23-Jähriger, der sich am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr zusammen mit einem Freund an der Straßenbahnhaltestelle SRH Campus in Heidelberg-Wieblingen auf dem Nachhauseweg befand. Dort wurde er unvermittelt aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus angegriffen und geschlagen, während sein Begleiter versuchte, deeskalierend auf die Angreifer einzuwirken. Im Anschluss gingen die unbekannten Täter flüchtig.

Es soll sich um drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren gehandelt haben, die möglicherweise rumänisch oder polnisch sprachen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.