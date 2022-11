Mätressen am Hof

Von den Beziehungen neben den Ehen aus Staatsraison berichtet die Sonderführung „Zwischen Affäre und wahrer Liebe“ am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr im Schloss Schwetzingen – passend zum Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geliebte, Rivalin, Karrierefrau: Am Hof konnten Mätressen ihre soziale Stellung verbessern und mächtiger werden als die übrigen Günstlinge. Dabei waren Frauen, die auf der Bühne standen die bevorzugten Favoritinnen vieler Regenten – so auch am kurpfälzischen Hof. Bei der Kostümführung „Zwischen Affäre und wahrer Liebe“ gibt Schauspielerin Adele einen Einblick in Schwetzinger Liebschaften und Affären. Der Rundgang führt durch die kurfürstlichen Gemächer und Unterkünfte der Dienerschaft.

Die Kostümführung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden und kostet 12 Euro (Erwachsene; ermäßigt 6 Euro, Familien zahlen 30 Euro). Eine Anmeldung unter der Nummer 06221/65 88 80 ist erforderlich. Maximal 25 Teilnehmer können dabei sein. zg