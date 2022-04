Mahnwache für den Frieden in Heidelberg

Heidelberg. Seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg – und Hunderttausende vor allem Frauen und Kinder sind auf der Flucht. Mit Aktionen wie dem Ostermarsch am Samstag und einer Mahnwache am heutigen Donnerstag drücken Menschen in Heidelberg ihre Hoffnung auf einen baldigen Frieden aus.

Zu einer „Literarischen Mahnwache für den Frieden in der Ukraine“ laden die Evangelische Kirche Heidelberg mit dem Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg und dem Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen sowie die Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft am heutigen Gründonnerstag, 14. April, ein. Von 20 Uhr bis Mitternacht werden in und vor der Providenzkirche Texte für den Frieden gelesen. Für die Musik sorgen die ukrainische Musikerin Zhanna Poplitova, Pianistin Anja Bosl und das Trio Astor Piazzolla unter Leitung von Michael Schneider.