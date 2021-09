Mahnwache für Frieden auf den Kleinen Planken

Schwetzingen. Auf den Kleinen Planken in Schwetzingen findet heute, 1. September, zwischen 18 und 20 Uhr eine Mahnwache für Frieden, Freiheit und Solidarität anlässlich des Antikriegstages statt. Der Ortsverband Schwetzingen Plus der Partei Die Linke hat die Versammlung organisiert. Es soll unter anderem den Opfern zahlreicher Kriege in der ganzen Welt gedacht werden. Alle Interessierten können teilnehmen.

Der Aufruf erfolgte kurzfristig aufgrund der aktuellen Ereignisse in Afghanistan. Wer teilnimmt, ist dazu angehalten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf das Einhalten von Abständen zu achten, so Florian Reck vom Ortsverband.