Maklercourtage samt der Kosten zugesprochen

Karlsruhe/Schwetzingen. Das wird teuer für den Besitzer der Schwetzinger Wollfabrik: Das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) hat ihn am Freitag zur Zahlung der ganzen Maklercourtage an den Immobilienvermitteler Orhan Ekici verurteilt - inklusive der Kosten für die beiden Gerichtsverfahren und Zinsen. Die Schätzungen gehen dabei insgesamt in Richtung 150 000 Euro.

OLG-Pressesprecher Dr. Klaus Stohrer sagte im Anschluss an die Urteilsverkündung unserer Zeitung: „Der Senat um den Vorsitzenden Richter Dr. Delius hat das Urteil des Landgerichtes vollumfänglich aufgehoben. Die Maklerprovision muss bezahlt werden. Der Senat ist aufgrund der Unterlagen und der Wertung der Zeugenaussagen im Unterschied zum Landgericht zur Erkenntnis gelangt, dass der Maklervertrag zustande gekommen ist. Der Kläger konnte glaubhaft nachweisen, dass seine Leistungen in Anspruch genommen wurden und die Provision stand in den übergebenen Unterlagen“, so Stohrer. Und: „Es wurde keine Revision zugelassen. Somit bleibt dem Beklagten nur noch eine Nichtzulassungsklage am Bundesgerichtshof“, erläutert der OLG-Sprecher.

„Kaum eine Chance beim BGH“

Das ist nicht ganz einfach, denn nur etwa neun Prozent der Nichtzulassungsklagen führen beim BGH zu einer neuerlichen Verhandlung und auch nur dann, wenn es tatsächlich Rechtsfragen zu klären gibt, doch nach Einschätzung des Juristen des Klägers, Dr. Wolfgang Gössmann, handelt es sich hier um eine Tatsachenbehauptung, die beim BGH keine Relevanz hat.

Erwartungsgemäß fallen nun die Bewertungen der beiden Kontrahenten nach Bekanntgabe des Urteils sehr unterschiedlich aus. Orhan Ekici sagte vor Ort: Das OLG hat das Urteil des Landgerichtes vollumfänglich aufgehoben und Joachim Schulz verurteilt, die gesamte Maklercourtage zu zahlen. Er hat außerdem die Kosten des Prozesses für zwei Instanzen zu tragen. Das OLG sah es als erwiesen an, dass ein Maklervertrag zustande gekommen war, auch weil Joachim Schulz im Verlauf des Ankaufsprozesses gegenüber Dritten - also hier der Bank gegenüber - sichtbar gemacht hatte, dass er sich seiner Provisionspflicht bewusst ist. Die Meinung des LG Mannheim, es handele sich um eine Gefälligkeit, stellte sich als unhaltbar heraus. Im Verlauf des Verfahrens wurde deutlich, dass es zwischen Schulz und dem Voreigentümer Absprachen zulasten des Klägers Ekici gegeben hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Verhältnis entwickelt und ob es Regressforderungen gibt. Der Kläger hofft, dass diese leidige Sache nunmehr abgeschlossen ist und sich Joachim Schulz seinen Verpflichtungen aus dem Urteil stellt.

Sein Anwalt Dr. Wolfgang Gössmann, dem Ekici noch vor Ort für seine „hervorragende Arbeit“ dankte, ergänzt das noch: „Die damalige Mitarbeitern hat ja eindeutig bestätigt, dass die Unterlagen übersendet und übergeben wurden. Ob man die Unterlagen als Exposé oder als Anzeige bezeichnet, ist dabei völlig wurscht. Da die Zeugin nicht mehr bei Ekici arbeitet, gibt es auch keinerlei Grund für eine Gefälligkeitsaussage. Und dass der Beklagte die Courtage bei der Bank im Rahmen der Finanzierungsanfragen angegeben hat und man Ekici runterhandeln wollte, zeigt doch, dass man davon ausgegangen ist, zahlungspflichtig zu sein“, so Gössmann.

„Gänzlich zu Unrecht verurteilt“

Joachim Schulz sieht sich gänzlich zu Unrecht verurteilt. Wir haben bei ihm und dem Rechtsanwaltsbüro Hengerer & Niemeier um eine Stellungnahme gebeten, nachdem von der Beklagtenseite niemand vor Ort in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung war. Schulz schreibt: Dieses Urteil wurde aufgrund der Falschaussage der Ex-Mitarbeiterin von Herrn Ekici gesprochen und hat somit nichts mit einer fairen Rechtssprechung zu tun. Ich wiederhole mich auch bei Ihnen noch einmal: Ich habe weder ein Exposé noch eine Widerrufsbelehrung von Herrn Ekici oder der Mitarbeiterin übergeben bekommen! Es wurde auch keine Provisionsabsprache getroffen - insofern besteht bis heute keine Vertrag zwischen mir und Herrn Ekicis Maklerfirma. Harald Zimmermann hat mit seinem Makler Ekici mündlich vor der Unterzeichnung des Vertrages beim Notar eine Absprache getroffen wie er ihn für seine Hilfe entlohnen will, dies hat er mir vor dem Notar bestätigt und Herr Ekici wollte ihm nach Vertragsunterzeichnung dies schriftlich bestätigen, was er bis heute nicht getan hat. Insofern gibt es eine Absprache zwischen Herrn Zimmermann und Herrn Ekici . Dies wurde ja bei dem Prozess vor dem Landgericht ganz klar dargelegt. Sollte ich eine Revisionsmöglichkeit haben, so werde ich von dieser Gebrauch machen“, so Schulz.

Das dürfte aus vorher genannten Gründen schwierig werden. Bleibt allerdings noch die Frage, ob Joachim Schulz sich nun beim Verkäufer das Geld zu holen versucht.