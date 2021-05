Malteser Jugend sammelt Altpapier

Die Malteser Jugend startet wieder mit ihren Altpapiersammlungen. Los geht’s am Samstag, 29. Mai, auf dem Parkplatz des SV-Stadion in Schwetzingen an Ketscher Landstraße. Zwischen 8.30 und 12.30 Uhr werden Altpapier und saubere Kartonagen entgegengenommen.

Der Erlös wird zur Anschaffung neuer Jugendkleidung für die Malteser-Mitglieder sowie für Material für die Kinder- und Jugendgruppenstunden verwendet. Außerdem wird ein Teil des Erlöses in das zwölftägige Kinder- und Jugendzeltlager fließen. Weitere Sammeltermine sind an den Samstagen, 24. Juli, 25. September und 27. November, geplant. Informationen gibt es unter www.malteser-schwetzingen.de oder telefonisch unter der Nummer 06202/5 87 36-83. zg