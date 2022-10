Manipulation durchschauen

„Politische Manipulation ist Einflussnahme auf das Erleben, Denken und Handeln von Kollektiven oder auch von einzelnen Personen, die nicht offenkundig und transparent ausgeübt wird, sondern verborgen und verdeckt bleiben soll“, argumentierte Othmar Unterlöhner bei einer Mitgliederversammlung der Initiative Aufbruch 2016. Ziel der Manipulation sei die Unterdrückung selbstständigen Denkens und die Verhinderung politischer Kritik.

Unterlöhner unterschied in seiner Darstellung zwischen den strategischen Prinzipien und den taktischen Maßnahmen jeder Manipulation. Strategische Prinzipien seien einerseits „Framing“ und andererseits die Erzeugung von Angst. „Framing“ bedeute, einen passenden, beinahe hypnotisch wirkenden Rahmen für die Einbettung einer Nachricht herzustellen. Dieser diene dazu, eine günstige Atmosphäre für die zu vermittelnde Information zu schaffen, die damit umso leichter aufgenommen werde. Bilder, die das Empfinden anregen, seien wichtig fürs „Framing“. Auch das ständige Wiederholen – beispielsweise der permanente Bezug aller problematischen Ereignisse auf den angeblich katastrophalen Klimawandel sei notwendiger Bestandteil des „Framing“. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal habe der aus seiner Sicht „unzutreffende Hinweis auf den Klimawandel“ dafür gesorgt, lange Zeit vom Versagen der politisch Verantwortlichen abzulenken, behauptet Unterlöhner.

„Framing“ werde in der politischen Manipulation durch das zweite Prinzip unterstützt oder realisiert, nämlich durch Erzeugen von Angst und Ausmalen von Schreckensvisionen der Zukunft. Schon der griechische Historiker Polybios habe festgestellt, dass mit diesen Mitteln jede Herrschaft stabilisiert werden könne. Gegenwärtig, so Unterlöhner, seien es vor allem zwei Ängste, „die von Herrschenden zur Festigung der Macht instrumentalisiert“ würden: Klimawandel und Pandemie, die eigenartigerweise nur noch in Deutschland grassiere, während in anderen europäischen Ländern – außer Österreich – ihr Ende verkündet worden sei: „Die Maskenpflicht wird ja nicht im Hinblick auf die Gesundheit angeordnet, sondern um den blinden Gehorsam der Bevölkerung anschaulich zu machen“, behauptet Unterlöhner.

Verschweigen von Fakten?

Zu den „Framing“-Maßnahmen zählt der Referent 17 Aktivitäten, von der Sprachregelung wie politischer Korrektheit oder Gendern bis hin zu gezieltem Einsatz von Emotionen. Als Beispiel für das Verschweigen von Fakten führt Unterlöhner an, die Erderwärmung habe in den vergangenen sieben Jahren nicht zugenommen. In der Diskussion wurde betont, dass zum Verschweigen gehöre, dass in Nachrichten über Verbrechen in Deutschland die Nationalität der Täter nicht mehr genannt werde, um das „Framing Illegale Migration gefährdet nicht die innere Sicherheit“ nicht zu zerstören. zg

Anmerkung der Redaktion: Für die Nennung von Nationalitäten gibt es seit Jahrzehnten die gleichen Richtlinien des Deutschen Presserates. Unsere Zeitung nennt die Nationalität immer dann, sofern sie uns bekannt istund es laut Richtlinie angezeigt ist.