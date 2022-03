Mann (45) entblößt sich vor Frauen

Ein Exhibitionist soll sich am Freitag gegen 12.10 Uhr in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen vor zwei jungen Frauen (16 und 18 Jahre) entblößt haben. Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt hatte die Polizei verständigt. Laut Zeugenaussagen soll der 45-jährige Beschuldigte sich zudem vor einer weiteren, noch unbekannten Frau, entblößt haben. Diese hatte die Örtlichkeit vor Eintreffen der Beamtinnen des Polizeireviers Schwetzingen verlassen. Die Polizei bittet die geschädigte Frau sowie weitere potenzielle Geschädigte, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/ 1 74 44 44 zu melden. pol

