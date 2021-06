Mann (88) streift Opel und fährt fort

Ein Fordfahrer beschädigte am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in der Carl-Gördeler-Straße beim Vorbeifahren einen geparkten Opel am rechten Außenspiegel. Das beobachtete ein Passant. Er meldete den Vorfall samt Kennzeichen der Polizei, da der Unfallverursacher einfach weitergefahren sein soll.

Die Beamten des Schwetzinger Reviers nahmen die Ermittlungen auf und suchten den Ford-Fahrer zu Hause auf. Dort trafen sie auf den 88-jährigen Fahrer, der sichtlich irritiert schien und angab, den Unfall gar nicht bemerkt zu haben. An dessen Fahrzeug stellten die Polizisten schließlich übereinstimmende Beschädigungen fest. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Gegen den 88-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Verdacht der Unfallflucht eingeleitet.