Mann bei Garagenbrand durch Rauch und Löschmittel verletzt

Schwetzingen. Bei einem Garagenbrand in der Schwetzinger Pigagestraße ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Laut Aussage der Schwetzinger Feuerwehr hatte der Mann versucht, das in Brand stehende Auto - ein Alfa Romeo Cabrio - noch zu retten. Bei dem Löschversuch habe er eine Rauchvergiftung erlitten und außerdem Löschmittel eingeatmet.

Warum das Auto angefangen hat zu brennen, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst ist im Einsatz.

Laut eines Mitarbeiters vor Ort hatte eine Hausbewohnerin einen Knall gehört. Dadurch wurde sie auf den Brand aufmerksam.