Mann bei Polizeikontrolle am Mannheimer Marktplatz kollabiert - später verstorben

Mannheim. Ein Mann ist am Montagmittag bei einer Personenkontrolle der Polizei am Mannheimer Marktplatz kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus verstorben. Nach ersten Angaben der Polizei leistete der Mann bei der Kontrolle Widerstand, so dass die Beamten unmittelbaren Zwang eingesetzt haben. Im weiteren Verlauf kollabierte der Mann und musste noch vor Ort reanimiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er dann laut Polizei im Laufe des Nachmittags verstarb. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben nach Aussage eines Sprechers der Polizei die Ermittlungen übernommen. Näheres ist nicht bekannt.