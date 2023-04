Mann fährt berauscht zur Polizeivernehmung in Schwetzingen

Schwetzingen. Reichlich unverfroren ist ein Mann auf dem Polizeirevier in Schwetzingen erschienen, um dort eine Aussage zu machen. Wie die Polizei mitteilte, erschient ein 22-Jähriger am Montagnachmittag auf dem Polizeirevier. In seiner Vernehmung mehrten sich die Anzeichen, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Zur Polizei war er mit dem Auto gefahren. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt mit dem Auto wurde ihm untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter der Wirkung berauschender Mitteln sowie des Verdachts des Drogenbesitzes.