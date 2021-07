Mann mit Machete in Mannheimer Straßenbahn unterwegs

Mannheim. Ein Unbekannter mit einer Machete hat am späten Freitagabend in einer Mannheimer Straßenbahn für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen gegen 22.30 Uhr auf den Mann an der Straßenbahnhaltestelle Ulmenweg aufmerksam. Dort stieg der Unbekannte in eine Bahn der Linie 4, wo er Fahrgäste verbal belästigt haben soll.

Als er die hinzugerufenen Beamten, die ihn an der Haltestelle Hessische Straße im Stadtteil Waldhof einer Kontrolle unterziehen wollten, erblickte, schlug er mit einem Nothammer eine Scheibe der Bahn ein und flüchtete. Die Machete warf der Unbekannte weg. Diese wurde sichergestellt, der Mann konnte allerdings unerkannt flüchten. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/777 690 melden.