Mann nach Polizeieinsatz in Mannheim-Waldhof gestorben

Mannheim. Bei einem Polizeieinsatz im Stadtteil Waldhof hat es am Dienstagvormittag nach einem Schusswaffengebrauch der Polizei einen Toten gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) gemeinsam mitteilen, soll eine Nachbarin die Polizei gerufen haben, weil sich ein 31-Jähriger mit seiner Mutter stritt. Der Mann soll gedroht haben, sich selbst zu töten und brachte sich Verletzungen mit einem Küchenmesser bei, das er sich auch an den Hals hielt. Anschließend bat die 55-jährige Mutter, ihre Nachbarin darum, die Polizei zu verständigen.

Mann reagiert nicht auf Reizstoff

Als die Streife eintraf, waren Schreie aus der Wohnung zu hören, weshalb die Beamten die Wohnung gewaltsam betraten. Laut Mitteilung versuchten die Einsatzkräfte den 31-Jährigen zu beruhigen und forderten ihn mehrfach auf, das Messer wegzulegen. Weil der Mann nicht reagierte, setzten die Polizisten erfolglos ein Reizstoffsprühgerät ein. In der Folge kam es zur gezielten Schussabgabe ins Bein des Mannes. Weitere Einsatzkäfte leisteten dem Mann Erste Hilfe und übten Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen eines Notarztes aus. Dennoch konnte der Tod des 31-Jährigen nicht verhindert werden.

Der Mann hatte sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wies mehrere, erhebliche Stich- und Schnittverletzungen auf, die er sich nach den bisherigen Erkenntnissen selbst zugefügt hatte.

Zur Klärung der genauen Todesursache wurde durch die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim eine Obduktion angeordnet, die zeitnah erfolgen soll. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das LKA die Ermittlungen übernommen - insbesondere mit Blick auf den polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Bereits letzte Woche am Montag gab es in den Mannheimer Quadraten einen umstrittenen Polizeieinsatz, in dessen Folge ein 47-Jähriger Mann verstorben war.