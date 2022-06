Mann schlägt in Sandhausen Hund bis Passanten eingreifen

Sandhausen. Ein Hundebesitzer hat am Freitagabend auf dem Rastplatz Hardtwald West in Sandhausen seinen Hund geschlagen. Nach Angaben der Polizei haben Passanten den 46-Jährigen dabei beobachten können, wie er mit seinen Fäusten auf das Tier einschlug. Sie konnten den Mann davon überzeugen vom dem Hund abzulassen und nahmen diesen in ihre Obhut. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurden der Hund und sein Besitzer zu einer Polizeidienststelle gebracht. Um das Wohl des Hundes zu gewährleisten wurde dieser beschlagnahmt und an die Tierrettung übergeben. Bei dem Hundebesitzer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Gegen den 46-jährigen Hundebesitzer erwarten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

