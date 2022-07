Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Mannheim in Haft

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 59 Jahre alten Mann erlassen, der im dringenden Verdacht steht einen versuchten Mord und eine gefährliche Körperverletzung begangen sowie unerlaubt Schusswaffen besessen zu haben. Nach Angaben der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim suchte der Geschädigte den 59-Jährigen am Montagabend vor dessen Wohnung im Bereich des Mannheimer Mühlauhafens auf. Es soll zuerst zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein bevor der Tatverdächtige das Feuer eröffnete und aus nächster Nähe mehrfach auf seinen Gegenüber schoss. Dieser erlitt dabei unter anderem eine Schusswunde im Bauchbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer dortigen Notoperation besteht nach Auskunft der Ärzte keine Lebensgefahr mehr.

Der 59-Jährige ging anschließend zurück in seine Wohnung, wo er wenig später durch die Polizei festgenommen wurde. Bei ihm wurden zwei scharfe Schusswaffen aufgefunden. Der 59-jährige deutsche Staatsangehörige, wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim zu den Hintergründen der Tat dauern an.

