„Mannheimer Sommer“ in Schwetzingen

Nach der erfolgreichen Neuausrichtung des Festivals 2018 und einem Digital-Festival in 2020 geht der „Mannheimer Sommer“ des Nationaltheaters in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwetzingen vom 16. bis 26. Juni in die dritte Runde und widmet sich diesmal dem Phänomen des Countdowns, dem Herunterzählen, das entweder freudige Erwartungen auf das Neue oder wie mit der Klimakrise, apokalyptische Ängste weckt, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der „Mannheimer Sommer 2022“ versucht, beides zusammenzudenken: Krise und Aufbruch. Er versammelt künstlerische Stimmen, die einen Blick auf die Misere werfen und in der Fantasie den ökologischen Neuanfang vorwegnehmen. Gleichsam versucht das Festival auch immer wieder neue künstlerische Handschriften, neue Formen zu finden. Das Festival umfasst über 60 Termine. Das symbolische Aufstellen des berühmten Hirsches als Werbeträger ist mittlerweile Tradition und stimmt die Besucher optisch auf die Zeit in Schwetzingen ein. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2