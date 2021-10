Mantelspendestatt eines Laternenzugs

Auch im Jahr 2021 werden am Martinstag nicht in gewohnter Weise Laternenumzüge für alle Menschen gestaltet werden können, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Zugleich birgt das aber die Chance, dem Martinsfest tiefer auf die Spur zu kommen.

So plant die Seelsorgeeinheit Schwetzingen, sich in diesem Jahr an einer Aktion zu beteiligen: Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der Mantelteilung? Mit der Aktion „Meins wird Deins!“ bekommt diese zentrale Szene der Martinsgeschichte ein Gesicht. Sehr gut erhaltene Kleidungsstücke werden an die Aktion Hoffnung gespendet.

Mit dem Erlös wird ein Projekt für Kinder in Not unterstützt. https://www.aktion-hoffnung.de/meinswirddeins. Weitere Informationen zur Umsetzung und Gestaltung der Aktion folgen. zg