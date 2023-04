Marderalarm

Ein Marder hat – mal wieder, muss ich dazu sagen – mein Auto zu seiner Wohnstätte erklärt. Im Motorraum tummelt er sich scheinbar Nacht für Nacht, räkelt sich auf der Autobatterie und hinterlässt dort Sand- sowie andere Schmutzspuren. Für den kleinen Hunger zwischendurch probiert er verschiedenes Interieur in Kabelform.

Wer seinen Pkw gegen so ein Tierchen verteidigen will, hat liebe Not. Früher, als es in Familienkreisen noch einen Hund gab, mussten dessen Haare herhalten. Deren Duftnote im Motorraum schreckten Marder wirklich ab.

Doch auch Tiere lernen in ihrer Evolution dazu und stellen sich auf neue Situationen ein. Diverse (chemische) Mittel, die mit ihrem Geruch Marder in die Flucht schlagen sollen, wirken teils nur zäh. Oder die Marder von heute haben keinen Geruchssinn mehr. Möglicherweise wurde auch der Hörsinn beeinträchtigt: Denn die gerne von Autohäusern empfohlene Marder-Abwehr per Ultraschall, recht teuer, wird ohne Gewähr der Wirkung eingebaut. Bleibt also nur das gute Zaungitter, das unter den Motorraum ausgelegt wird. Doch „mein“ Marder läuft scheinbar auf Stelzen, um da nicht mit den Pfötchen reinzutapsen . . .