Maria und die Konflikte

In Kooperation mit dem Forum für pflegende Angehörige veranstaltet die Volkshochschule (VHS) am Sonntag, 6. November, die Vorstellung „Maria Hilf“ des Chawwerusch-Theaters im Franz-Danzi-Saal des Kulturzentrums Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darum geht es: Der Koffer ist schon gepackt. Magdalena fährt nach Jahren erstmals wieder in den Urlaub. Das ist zumindest der Plan. Doch dann findet die Tochter sie am nächsten Morgen bewusstlos – die Mutter hatte einen Schlaganfall. Von jetzt auf gleich ist alles anders. Magdalena ist nicht mehr in der Lage, alleine klarzukommen. Von der Tochter Michaela erwartet sie, dass sie sich kümmert – so wie sie sich eben auch um ihre Mutter gekümmert hat.“ Aber will und kann Michaela das? Schließlich hat sie ja auch ihr eigenes Leben, einen Vollzeitjob und zwei Kinder. Was also tun? Eine Polin muss her! Und da steht sie auch schon vor der Tür: Maria mit dem kleinen Koffer, dem unaussprechlichen Nachnamen und der Engelsgeduld. Der Mutter ist sie zu jung und unerfahren, zu wenig deutsch und zu polnisch. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Zwischen Antragsformularen, unzensierten Wahrheiten, Schikanen und leisen Sehnsüchten nähern sich die Frauen einander an – und sehen am Ende womöglich auch sich selbst mit anderen Augen. vhs