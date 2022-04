Marlene im Walzwerk

„Listen and feel“ – höre und fühle, so lautet das Credo von Marlene, einer jungen, aufstrebenden Musikerin aus dem Kraichgau. Sie ist seit einigen Jahren als Solokünstlerin unterwegs. Ihre vielseitige Stimme begleitet sie mit der Akustikgitarre und Ukulele. An diesem Freitag, 22. April, ist sie ab 21 Uhr im Café Walzwerk am Schlossplatz in Schwetzingen zu Gast. Der Eintritt ist frei.

Das abwechslungsreiche Programm der jungen Künstlerin besteht aus einer guten Mischung von eigenen Interpretationen bekannter Coversongs sowie zahlreichen Liedern aus eigener Feder, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch ihre authentische Art und positive Ausstrahlung ist ein harmonischer Auftritt in einer angenehmen Atmosphäre, der zum Mitmachen, Mitfühlen und Nachdenken anregt, garantiert. Eben ganz nach dem Motto „Listen and feel“. zg/Bild: Künstler

© Künstler

Info: Weitere Infos gibt es auf https://www.facebook.com/marlenesingersongwriter

