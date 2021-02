  Martina Braun als alleinige Spitze bei den Stadtwerken

Schwetzingen. Bei den Stadtwerken Schwetzingen hatte es eine jahrzehntelange Tradition, dass eine Doppelspitze agierte. Dabei war ein Geschäftsführer stärker für den kaufmännischen Bereich zuständig und der andere für den technischen. Zu Letzterem gehörte immer auch das Allwetterbad „Bellamar“. Seit vielen Jahren bilden jetzt Martina Braun und Dieter Scholl dieses Führungsduo.

In einer Pressekonferenz am Freitag verkündete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl als Vorsitzender des Aufsichtsrats, dass Dieter Scholl frühzeitig in den Ruhestand geht und im Sommer seinen Posten aufgibt. Martina Braun wird dann alleinige Geschäftsführerin der Stadtwerke sein. Ihr zur Seite stehen Patrick Körner und Ronny Weber, die beiden Assistenten der Geschäftsführung als Prokuristen.

Pöltl erläuterte bei der Corona-konformen Zusammenkunft im weitläufigen und gut gelüfteten Sozialraum der Stadtwerke und des Bauhofs in der Scheffelstraße 16, dass die derzeit bestehende Vertragssituation rund um die Geschäftsführung der Stadtwerke Schwetzingen zum 31. Dezember 2021 auslaufe. Dieter Scholl (63) habe zuvor signalisiert, dass er mit diesem Vertragsauslauf die Position abgeben und sich in den Ruhestand verabschieden möchte. Nicht nur dem stimmte der Aufsichtsrat am Dienstag zu, sondern auch der neuen Spitze - allen voran Martina Braun, der dann die Gesamtverantwortung für das Unternehmen und für die insgesamt 24 Mitarbeiter obliegt. Ronny Weber wird den technischen Bereich leiten, Patrick Körner ist für das Betriebswirtschaftliche und den Vertrieb zuständig. Außerdem übernimmt er von Dieter Scholl die Betriebsführung vom „Bellamar“.

Kleines Team - große Aufgaben

„Ich freue mich, dass man einen jungen Team die Chance gibt“, so Martina Braun, die mit ihren 41 Jahren eine der jüngsten Geschäftsführerinnen der Region sein dürfte. 2012 begann sie als kaufmännische Assistentin bei den Stadtwerken, zwei Jahre später stießen Patrick Körner und Ronny Weber dazu. Körner (38) assistierte seither in der kaufmännischen Betriebsführung und im Marketing, dazu hat er im vergangenen Jahr schon die Wirtschaftsplanung für das „Bellamar“ gemacht. In diesem Zusammenhang würdigte er die gute Vorarbeit von Dieter Scholl und versprach ein solides Weiterführen selbiger. „Es gibt hier keinen Bruch“, freute sich Körner gleichzeitig über die tolle Möglichkeit in der verantwortungsvollen Position.

Dem stimmte Ronny Weber zu. Der 46-Jährige hat einen handwerklichen Hintergrund, lernte Gas-Wasser-Installateur und sattelte ein Studium der Versorgungstechnik obendrauf. Bevor er zu den Stadtwerken Schwetzingen kam, war er seit 2004 im Versorgungsenergiewesen tätig.

Aufsichtsratsvorsitzender Pöltl lobte die Arbeit des gesamten Stadtwerke-Teams und geizte nicht mit Vorschusslorbeeren gegenüber dem neuen Dreigestirn, das laut Vertragspapier offiziell mit 1. Januar 2022 durchstartet. „Wir sind sehr zufrieden. Die Stadtwerke sind eine kleine Perle in einem schwierigen und komplexen Markt“, würdigte er . Mit einer überschaubaren Mitarbeiterstruktur würden hier viele Herausforderungen angegangen, der Energiemarkt verändere sich ständig, Fernwärme etwa soll grüner werden. Eine Aufgabe, der sich auch die Stadtwerke stellen, die sich als kundenorientiertes Schwetzinger Unternehmen etabliert und bewährt haben, so Pöltl, der gleichzeitig einen Dank an die langjährige Doppelspitze Braun/Scholl richtete. Die fachliche Kompetenz werde nun mit einem jungen Faktor untermauert und erhalte gleichzeitig ein Signal der Kontinuität.

Pfaudler als Herausforderung

Der Fernwärmeausbau - etwa Richtung Antoniusquartier Plankstadt - gehört weiter zu den Kernaufgaben der Stadtwerke, wie Martina Braun erklärt. Ein Großprojekt sei zudem die Nahwärmeversorgung der neuen Schimperschule, ergänzte Ronny Weber, der hofft, dass diese Aufgabe 2021 abgeschlossen werden kann. Eine Mammutaufgabe wird die Erschließung des neuen Pfaudler-Quartiers, „die größte Erschließungsmaßnahme seit dem Schälzig in den 1980er Jahren“, fügte Pöltl hinzu.

„Bellamar“-Sauna wird saniert

Und wie sieht es mit dem „Bellamar“ nach diesem Corona-Jahr aus? „Das Bad können wir mit Sicherheit halten“, versprach Dieter Scholl, der gleichzeitig schilderte, wie die Mitarbeiter die Kurzarbeit aussitzen und sich - wie so viele - nach einer Öffnung sehen. „Wir sind auf jeden Fall bereit, um wieder zu eröffnen“, nennt Scholl entsprechende Hygienekonzepte für Sommer und Winter und ein neues Kassensystem, das die Kontingente im Bad automatisch erfasst.

Um die 80 000 Gäste verzeichnete das Allwetterbad zwischen den Lockdown-Zeiten, normalerweise sind es weit über 200 000 Besucher pro Jahr. Der finanzielle Verlust halte sich dennoch in Grenzen, da unter anderem Novemberhilfen beantragt wurden (die noch auf sich warten lassen) und in Bezug auf die Versorgung (Wasser/Heizung) alles runtergefahren wurde.

Auf den Weg gebracht wurde bereits die anstehende Sanierung der Saunalandschaft. Teile der alten Saunagebäude sind schon abgerissen, derzeit laufen erste Ausschreibungen. Mit der kommenden Herbstsaison können sich die Besucher dann auch in diesem Abschnitt auf eine moderne Anlage und ein zeitgemäßes Angebot freuen.