  Martina Lämmer von Wir2020 beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Martina Lämmer, 59 Jahre, wohnhaft in Mannheim-Rheinau Süd, von der Partei Wir2020.

AdUnit urban-intext1

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Martina Lämmer: Aktuell wird alles von den Corona-Maßnahmen überschattet und dies greift in alle Lebensbereiche ein. Wir können auf Dauer die Probleme nur dann lösen, wenn wir wieder zur Normalität zurückfinden. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich wieder alle Betriebe öffnen. In den Alten- und Pflegeheimen müssen wir die Betroffenen fragen, wie weit sie denn geschützt werden wollen. Viele wollen so viel Leben wie möglich in der verbleibenden Zeit und nicht unbedingt viel Zeit ohne Leben. Denn aktuell fühlen sich viele einfach nur eingesperrt, was ihrer nicht würdig ist. Daher sterben auch viele einfach an der Einsamkeit.

Martina Lämmer möchte in den Landtag gewählt werden. © Lämmer

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

AdUnit urban-intext2

Lämmer: Letztes Jahr im Juli. Ich war lange politisch relativ inaktiv. Es hat sich auf die Teilnahme an den Wahlen beschränkt. Bereits mit dem ersten Lockdown im März 2020 war ich der Meinung, dass die Kollateralschäden in Form von Nichtbehandlung, Insolvenzen, Selbstmorde und anderes größer sein werden als der Nutzen. Und so ist es ja auch gekommen und wird noch viel schlimmer werden. Richtig aufgewacht bin ich, als ich das Buch „Corona Fehlalarm?“ gelesen hatte. Daraufhin war mir klar, dass die aktuelle Regierung sich total verrannt hatte.Daraufhin habe ich mich noch weiter informiert und habe mich auch in der Verantwortung gesehen, politisch aktiv zu werden.

Mehr zum Thema Umfrage Landtagskandidaten beantworten Fragen zu Themen der Region Mehr erfahren Schwetzingen Falk Appel von der Klimaliste Deutschland beantwortet Fragen zur Wahl Mehr erfahren Schwetzingen Daniel Born von der SPD beantwortet Fragen zur Landtagswahl Mehr erfahren

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

AdUnit urban-intext3

Lämmer: Für unsere Grundrechte aus dem Grundgesetz am 18. November .2020 in Berlin. Diese Grundrechte werden aufgrund des Infektionsschutzgesetzes massiv außer Kraft gesetzt. Insbesondere mit der Feststellung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ hat das Parlament sich selbst entmachtet. Die Regierung und insbesondere Herr Spahn kann ohne Zustimmung des Parlamentes und ohne Zustimmung des Bundesrates Entscheidungen treffen und durchregieren. Es gibt mehrere Rechtsgutachten, dass dies eine unsägliche Situation ist und eine große Gefahr besteht, dass diese sich verfestigt. Heißt, eine einmal erreichte Macht wird nur ungern losgelassen. Das muss sich unbedingt wieder ändern.

AdUnit urban-intext4

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Lämmer: Aktuell halten viele Menschen eine weitgehende Digitalisierung des Unterrichtes für das Beste. Da bin ich völlig entgegengesetzter Meinung. Insbesondere bis inklusive der Grundschule sollte die Digitalisierung komplett außen vor bleiben. Ab den weiterführenden Stufen kann es nach und nach integriert werden und frühestens ab der Mittelstufe einen großen Teil einnehmen. Schule ist nicht nur Wissensvermittlung. Es geht auch um das soziale Miteinander und dies geht nur in der analogen Schule vor Ort. Die Schulen selber sollten mehr freie Wahl bezüglich ihrer Lehrmethoden haben. Diese sollten auf demokratischen Weg in den Schulen entschieden werden. Die Eltern wiederum müssen eine freie Wahl haben, auf welche Schule sie ihr Kind schicken wollen. Dies könnte mit sogenannten Bildungsgutscheinen möglich gemacht werden, die die Eltern an der Schule ihrer Wahl einlösen können.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Lämmer: Wir brauchen wieder dringend den kommunalen Wohnungsbau. Diese Wohnungen dürfen dann nur an Bezieher kleiner Einkommen vermietet werden. Auch muss die Zahl der Kinder berücksichtigt werden. Also Familieneinkommen geteilt durch die Anzahl der Familienmitglieder könnte eine Führungsgröße sein.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Lämmer: Ein günstiges Jahresticket. Höhere Taktung im ländlichen Bereich, damit dort der ÖPNV attraktiv wird. Das Modell Sammeltaxi weiter ausbauen. Somit werden unnötig leere Busse vermieden, und nur die Fahrten gemacht, die wirklich benötigt werden.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Lämmer: Die Betriebe alle wieder öffnen lassen. Die Menschen haben gelernt, Abstand zu halten. Die gemachten Schulden werden nur dann bezahlbar sein, wenn wir schnellstens wieder alle arbeiten dürfen. Auch unser gutes Gesundheitssystem werden wir uns nur leisten können, wenn wieder Einnahmen da sind.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Lämmer: Da erwischen Sie mich auf dem völlig falschen Fuß. Wir reden alle von Klimaerwärmung. Wir fordern bei den Autos, dass deren Abgase so gering wie möglich sein sollen. Es werden sogar absurde Forderungen bereits gestellt, die ein Verbrenner nicht einhalten kann. Und dann soll etwas gefördert werden, was nun wirklich genau das Gegenteil macht? Jeglicher Motorrennsport ist natürlich eine Unterhaltungsindustrie, die auch viele Arbeitsplätze sichert. Aber ist es wirklich die richtige Entscheidung, in etwas zu investieren, was wiederum die Umwelt massiv belastet? Ich könnte mir vorstellen, dass man das Gelände für Konzertveranstaltungen oder Ähnliches nutzt. Für Motorsport wäre mir jedes Geld zu schade.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Lämmer: Leider fehlen mir für eine fundierte Antwort die Daten zu deren Situation. Allerdings ist die Kollerfähre ein sehr wichtiges Element hier in der Umgebung für Ausflüge auf die Kollerinsel. Ich selber benutze sie jeden Sommer sehr häufig. Daher wäre es mir tatsächlich auch ein Herzensanliegen, dass diese Fähre weiterhin jeden Sommer ihren Betrieb aufrechterhalten kann.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Lämmer: Geothermie ist zwar sehr verführerisch: Wärme aus dem Boden. Aber es kann erhebliche Schäden an umliegenden Gebäuden hervorrufen. Diese Schäden können schon aufgrund der Bohrungen entstehen und auch später, falls die Bodenschichten eine ungünstig Konstellation haben. Das muss mit viel Fachverstand und Sorgfalt gemacht werden.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Lämmer: Bei dieser Frage war ich erst mal irritiert. Aber wozu gibt es Internet. Soweit ich herausfinden konnte, wurde in Ketsch Kiesabbau geplant. Hierzu wäre auch im erheblichem Maße Wald abgeholzt worden. Dieser Abbau scheint abgelehnt worden zu sein. Das halte ich für unbedingt gut. Es würde die Umgebung um Ketsch in mehrfacher Hinsicht extrem schaden.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Lämmer: Mir sind vor allem die Schwetzinger Festspiele bekannt. Die eine oder andere Veranstaltung habe ich auch besucht. Gerade das Schloss bildet hierfür einen tollen Rahmen. Auch die diversen Open-Air-Konzerte sind im Schlossgarten immer ein Genuss. Auch die alte Wollfabrik ist ein gelungenes Konzept. Wenn ich ganz ehrlich bin, so habe ich mir diesbezüglich bisher keine Gedanken gemacht. Das Wichtigste ist, dass die Theater und sonstige kulturschaffenden Betriebe wieder ihre Pforten öffnen können. Ansonsten müsste ich mir auch hierzu erst mal einen Überblick verschaffen, was bisher diesbezüglich gemacht wurde.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Lämmer: Sauna, Essen gehen, wieder das Lächeln meiner Mitmenschen sehen.

Alle Informationen zur Landtagswahl Baden-Württemberg gibt's hier.