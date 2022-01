Schwetzingen. Der Maschinenweg in Schwetzingen ist ab diesem Freitag wegen Bauarbeiten für Durchgangsverkehr gesperrt. Das erklärte die Stadtverwaltung am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Grund dafür ist ein defekter Hausanschlusses im Bereich der Einfahrt von der Lindenstraße in den Maschinenweg. Um den Schaden zu beheben, wird die Straße von der Straßenmitte in Richtung Gehweg aufgegraben. Die Bauarbeiten finden voraussichtlich zwischen Freitag, 28. Januar, und Mittwoch, 9. Februar, statt.

