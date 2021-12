Maskenpflicht im Innenraum und Silvestersause ohne DJ

Mit Worten und deren Auslegung ist das so eine Sache: Das haben die Reaktionen auf der Facebook-Seite unserer Zeitung gezeigt, die darin auf ihren Artikel zu den seit Montag, 27. Dezember, geltenden neuen Corona-Regeln verwiesen hatte.

Darin – und so lautete auch die Formulierung seitens des Städtetages, die die Redaktion auch so übernommen hatte – wurde in Bezug auf das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen von Gaststätten von einem „Soll“ geschrieben und dies mit einer „Empfehlung“ („kann“) gleichgesetzt. Auch auf der Internetseite des Landes heißt es: „Alle Personen ab 18 Jahren sollen in Innenräumen, in denen eine Maskenpflicht besteht, eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken.“ Doch das „Soll“ ist jedoch mit einem „Muss“ gleichzusetzen, erläuterte Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl direkt in den Facebook-Kommentaren. Auch Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel bestätigte dies. Um es verständlich auszudrücken: Man muss also eine Maske tragen, nur in begründeten Fällen kann davon abgewichen werden.

Einschränkung in der Alarmstufe II

Und in Bezug auf die Sperrstunde gab es auch Nachfragen: In der Alarmstufe II gilt für gastronomische Betriebe eine Sperrstunde von 22.30 bis 5 Uhr. In der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt die Sperrstunde erst um 1 Uhr. Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben gelten die Regelungen der privaten Kontaktbeschränkungen.

„Vereinzelt haben wir über die sozialen Medien vernommen, dass in einigen Gaststätten ,Silvesterpartys‘ und ,Sausen‘, teilweise mit Livemusik und/oder DJ, angekündigt werden. Wir weisen darauf hin, dass derartige – clubähnliche – Tanzveranstaltungen in der Alarmstufe II nicht zulässig sind“, heißt es deutlich im Schreiben des Ordnungsamtes der Stadt Schwetzingen, welches am Montag an die Gastronomen verteilt wurde. kaba

