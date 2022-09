Maßtage mit exklusiven Rabatten in Schwetzingen

Die Damen und Herren werden in dieser Woche im Van Laack Store by Leger Concept in der Mannheimer Straße 2 A in Schwetzingen ganz besonders in Szene gesetzt und vermessen.

Es sind mal wieder Maßtage bei Van Laack in Schwetzingen und exklusive Angebote warten auf die van Laack Kundschaft. Seit der Eröffnung im Mai dieses Jahres können sich die Damen und Herren ihre Traumbluse oder Traumhemd auf den Leib schneidern lassen. Zur Auswahl stehen dabei nicht nur über 450 verschiedene Stoffmuster, sondern auch zig verschiedene Möglichkeiten, was zum Beispiel Kragen, Knöpfe und Manschetten angeht. Zudem können die Maßartikel auch noch mit einem eigenen Monogramm versehen werden. Exklusiv zu den Maßtagen erhält jeder Kunde ab einem Kauf von drei Maßhemden ein edles Van-Laack-Jersey-T-Shirt im Wert von 99,95 Euro gratis dazu.

Apropos: Die Doppelmanschette liegt absolut im Trend, weiß Fachfrau Heinke Engelsen. Und ein Renner ist im Stoffbereich das Jerseyhemd, zeigt Jérôme Schramm Modelle: „Es sieht edel aus und trägt sich so bequem wie ein Longsleeve“, verdeutlicht Ines Schramm. Genauso bequem sind die T-Shirts von van Laack. Diese sehen auch allein, unter einem Sakko getragen, super aus.

Am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. September, gibt es zudem exklusiv die Möglichkeit, sich für einen edlen Maßanzug von Experten aus dem Hause van Laack vermessen zu lassen. Auch hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um seinen eigenen Traumanzug zu gestalten. Diese werden exklusiv von dem deutschen Traditionsunternehmen Scabal gefertigt. Die Anzüge aus dem Luxussortiment gibt es zum Vorteilspreis um 999,95 Euro und damit 300 Euro günstiger als regulär.

Dazu hat sich das Unternehmerpaar mit seinem Verkaufsteam um Heinke Engelsen und Silvia Metzger einiges einfallen lassen. So werden am Donnerstag, an dem bis 20 Uhr geöffnet sein wird, auch Drinks und Fingerfood gereicht.

Vorteile – auch für unsere Leser

Im September wartet Leger Concept mit einigen Aktionen auf, ist etwa auch am langen Einkaufssamstag (17. September) und am verkaufsoffenen Sonntag (18. September) mit von der Partie. Außerdem gibt es bis 18. September im Onlinestore bei mit dem Code „Lieblingsstück15“ einmalig satte 15 Prozent Rabatt auf einen Lieblingsartikel aus der aktuellen Herbst/ Winter-Kollektion.

Und: Die Leser dieser Zeitung, die mit diesem Artikel zu Leger Concept und van Laack by Leger Concept gehen, erhalten ebenfalls einmalig 15 Prozent Rabatt auf einen Artikel.