Matinee der Musikschule

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen meldet sich an diesem Sonntag, 26. September, um 11 Uhr mit einer Matinee aus der Sommerpause zurück. Es kommen sowohl die Blech- als auch die Holzbläser zum Einsatz. So präsentiert Alois Willing (Posaune) ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Kunst- und Popularmusik, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Barbara Obert (Oboe und Englischhorn) stellt mit Mariana Chacin Benitez (Querflöte), Ulrike Wettach-Weidemaier (Blockflöte) und Dongkyun Kim (Horn) Beiträge mit Schülern aus ihren Klassen vor. Schüler und Lehrkräfte musizieren dabei auf den Blasinstrumenten Oboe, Englischhorn, Fagott, Blockflöte, Querflöte, Posaune, Tuba, Trompete, Euphonium und Horn solistisch, in Duos und in kleinen Ensembles. Die Schüler sind unterschiedlichen Alters- und Leistungsstands. zg