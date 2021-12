Matthias Störmer über Engel als Teile des Göttlichen

Matthias Störmer von der evangelischen Gemeinde am Schlossplatz 9 in Schwetzingen zum Thema Engel:

Was verbinden Sie mit Engeln?

© Störmer

Matthias Störmer: Engel sind in der Bibel eigentlich immer Begegnungen mit dem Göttlichen – aber auf eine Weise, die für uns Menschen „verträglich“ ist. Ganz gleich, ob es sich dabei um „richtige“ Engelerscheinungen handelt, um Traumbilder oder um Begegnungen mit Menschen, die einem sozusagen zum Engel werden. Ich persönlich denke, dass Gott vielfältig mit uns in Kontakt treten kann – und manchmal eben auch dadurch, dass er uns jemanden zur Seite stellt: sichtbar oder verborgen. Die meisten kennen die Engel als „Schutzengel“. Ein Freund von mir hat neulich ein neues Wort erfunden: „Schubsengel“. Manchmal möchte Gott uns auf besondere Weise bewegen und anschubsen. Das finde ich gut!

Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit dem Thema Engel erinnern – und wie war das?

Störmer: Das war, als meine Cousine und ich im Kindergartenalter darüber „philosophiert“ haben, was wohl nach dem Tod passiert. Meine Cousine war der Ansicht, dass wir uns dann in Engel verwandeln (und hat mir in kindlicher Schlichtheit erklärt, wie dann am Rücken die Flügel wachsen). Das fand ich faszinierend – und es ist meine erste bewusste Erinnerung an dieses Thema, obwohl ich das heute natürlich anders sehe.

Welcher Engel in der Bibel fasziniert Sie besonders und warum?

Störmer: Der sogenannte „Engel des Herrn“. Er trägt keinen eigenen Namen wie Gabriel oder Michael, sondern ist eine besondere Erscheinungsform, die Gott wählte, um direkt zu Menschen zu sprechen. Im Gegensatz zu anderen Engeln tritt er nicht nur als Bote auf, sondern repräsentiert Gott selbst. Die Stellen, an denen er auftaucht, sind auch theologisch hochinteressant.

Wenn jemand – etwa ein Kind – Sie fragt: Gibt es Engel und wie sehen sie aus? – Was würden Sie antworten?

Störmer: Klar gibt es Engel! Sie zeigen sich aber nicht so, dass man sie gleich als Engel erkennen würde. Viel wichtiger als die Engel ist aber der, dem alle Engel dienen: Jesus Christus. In ihm kommt uns Gottes Liebe noch viel näher als durch jeden Schutzengel. Wenn du dich für Engel interessierst, musst du zuerst nach Jesus fragen – denn um ihn dreht sich alles. So singen die Engel auf dem Feld vor Bethlehem ja nicht, um selbst bewundert zu werden, sondern um vom Kind in der Krippe zu erzählen.