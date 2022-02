„Maulwurf“ am Werk?

Hoppla, was ist denn da passiert? Im Durchgang zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße („Weg der Hofmusik“) scheint ein „Maulwurf“ unterwegs gewesen zu sein. Zumindest sind dort einige größere Erdhaufen auszumachen. Komischerweise liegen diese direkt neben Blumenkübeln, in denen wiederum Erde fehlt. Oder haben sich die Stiefmütterchen darin „freigestrampelt“? Wie auch immer: Schön ist’s nicht und wenn der „Maulwurf“ da sogar mit Absicht am Werk war, ist es umso trauriger. Immerhin hat sich jemand Mühe gegeben, die Kübel schön zu bepflanzen. / kaba

