Max Giesinger kommt im Sommer 2022 in den Schlossgarten

Schwetzingen. Der Musiker Max Giesinger feiert am 3. Oktober seinen 33. Geburtstag und im kommenden Sommer ist er dann auch wieder live in Schwetzingen zu sehen: Am Donnerstag, 4. August, spielt er im Schlossgarten.

Im Februar erschien seine neue Hit-Single „Irgendwann ist jetzt“ und im November wird er auch ein neues Album veröffentlichen. Für die Veranstaltung gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln.

Karten für das Schwetzinger Konzert von Max Giesinger gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.