Mediatoren für Schulen

Region. „Der Verein „Seniorpartner in School“ bildet in der Woche von Montag, 12. September, bis Freitag, 16. September, und von Montag, 28. November, bis Freitag, 2. Dezember, Schulmediatoren in der Christuskirche Am Anger 5 in Speyer aus. Das Einsatzgebiet liegt im Bereich Rhein-Neckar-Kreis, Mannheim und Heidelberg.

Deren Aufgabe ist es, im Schulalltag Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern früh zu erkennen und bei deren Lösung zu unterstützen. Infos zu Inhalten der Ausbildung und deren Ablauf gibt es bei einem Kennenlerntag am Donnerstag, 2. September, 10.30 bis 16 Uhr, ebenfalls in der Christuskirche in Speyer. Die Ausbildung ist kostenlos, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichten sich nach der Ausbildung für zwei Jahre an einem Vormittag an einer Schule tätig zu werden.

Eine Anmeldung von Teilnehmern an der Ausbildung muss bis Samstag, 20. August, per Mail bitte an a.baechle@sis-bw.de und c.mueller@seniorpartnerinschool.de erfolgen. zg