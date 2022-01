Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche: Auch für Instagram gelten Gesetze

„Keine Beleidigungen. Bei Fotos Personen vorher fragen. Keine Bilder an Fremde verschicken. Keine peinlichen Bilder in den Chat schicken. Keine Bilder, Musik und Videos aus dem Internet klauen. Fremde nur mit den Eltern treffen.“ Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 der Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen haben sich Regeln für den Klassenchat gegeben und das mit ihrer Unterschrift

