Mediennutzung will gelernt sein

Schwetzingen. Frau Weiler, Sie sprechen davon, dass viele User häufig eine Anwenderkompetenz hätten, jedoch keine Medienkompetenz. Was meinen Sie damit?

Eva Weiler: Viele Kinder und auch Eltern bedienen Geräte wie Smartphones, Tablets und andere sehr intuitiv und Apps und Programme funktionieren ja auch meistens ganz einfach. Die wenigsten verstehen aber die Geschäftsmodelle dahinter oder haben keine Ahnung, welche Daten man hinterlässt und was mit diesen passiert. Medien kompetent nutzen bedeutet daher, etwas über Medien zu wissen, zu verstehen und in Zusammenhängen analysieren zu können.

Vor allem Kinder und Jugendliche sollen für die sozialen Medien sensibilisiert werden, sind die Erwachsenen denn selbst kompetent genug?

Weiler: Ich habe oft das Gefühl, dass viele Eltern denken, ich nutze die Medien ja auch jeden Tag, also bin ich kompetent genug. Wenn wir das jetzt mal mit der Verkehrserziehung vergleichen: Keiner würde auf die Idee kommen, sein Kind einfach mitten in der Stadt abzustellen und zu sagen, du findest bestimmt nach Hause. Kinder müssen lernen, Straßen zu überqueren und Verkehrsregeln kennen, damit sie sicher nach Hause kommen. So ist das auch mit dem Internet und Sozialen Medien. Und ja, vielleicht müssen einige Erwachsen da auch erst noch dazu lernen. Aber das kann man auch sehr gut zusammen mit seinem Kind machen, man muss sich nur etwas Zeit nehmen.

Was raten Sie als Medienpädagogin: Wie viel Zeit sollen Kinder und Jugendliche maximal am Tag im Internet verbringen?

Weiler: Das ist eine Frage, die Medienpädagogen ungern beantworten. Jede Familie hat ihren eigenen Rhythmus und Regeln und der Medienkonsum muss da reinpassen – altersgerecht und individuell, denn manche Kinder sind mit elf Jahren reifer als andere. Ich empfehle zwei Strategien: entweder ein tägliches Kontingent oder ein Wochenkontingent. Auch in den Ferien oder bei Regenwetter darf es mal ein bisschen mehr sein. Also – bis etwa zehn Jahre würde ich sagen reicht eine Stunde Bildschirmzeit pro Tag, bei den Älteren maximal rund zehn Minuten täglich pro Lebensjahr. Bei einem Alter von zwölf Jahren wären das 120 Minuten. / vw