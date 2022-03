Medizin für ukrainische Kliniken gespendet

„Da muss man doch etwas tun und helfen“, sagte sich Caroline Knapp von der Schwetzinger Firma Kartonveredelung Knapp zu den schrecklichen Bildern aus dem Krieg in der Ukraine. Der Aufruf der Hety und Benno Runnebaum Stiftung und des Verbands deutscher Unternehmerinnen kam gerade rechtzeitig. Sie sammeln von Mitgliedern und Sponsoren Geld ein und kaufen damit Medizin und medizinisches Material für Krankenhäuser in der Ukraine. Jetzt wurde auf dem Firmengelände ein ganzer Bus mit Hilfsmitteln vollgepackt und verließ Schwetzingen in Richtung rumänisch-moldawische Grenze. Busfahrer Pascal Ehle ist zuversichtlich, in etwa 30 Stunden das Ziel zu erreichen.

Er stellt den Bus des gleichnamigen Unternehmens aus Heidelberg kostenlos zur Verfügung – natürlich auch seine Arbeitszeit. Und die Tankstelle Lenz aus Waibstadt spendiert den Sprit für den Weg ins Krisengebiet. Dort werden dann die Hilfsgüter in einheimische Wagen umgeladen und direkt in zwei Klinken in Kiew und Charkiv weitertransportiert. Der Bus nimmt 50 Frauen und Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mit in die Kurpfalz. Sie sollen privat untergebracht werden.

Knapps haben auch schon selbst eine Frau mit Kindern bei sich aufgenommen. Windeln, Medikamente, Hygieneartikel – alles, was die Ärzte dringend brauchen, wurden jetzt verladen. Vor Ort organisiert hat die Aktion übrigens Azubi Hannes Rahner in Zusammenarbeit mit dem gesamten Knapp-Team.

Info: Wer Flüchtlinge aus dieser Aktion bei sich aufnehmen will, meldet sich beim Busunternehmen Ehle unter 06221/9 03 11 50.

