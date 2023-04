„Meeresgeflüster“: Ein cinematisches Familienkonzert bei den Schwetzinger SWR Festspielen

Schwetzingen. In Schwetzingen waren sie schon einmal vor vielen Jahren – als Besucher der Festspiele. Nun kommen sie erstmals mit einem eigenen Programm – das Duo Jost/Costa. Die Französin Yseult Jost und der Portugiese Domingos Costa spielen seit 2006 als Klavierduo zusammen und sind auch im Leben ein Paar. Für ihre virtuosen, klangsensiblen Interpretationen und ihr traumwandlerisches Zusammenspiel haben sie höchstes Lob der Musikkritik und zahlreiche internationale Preise erhalten.

Als neugierige, leidenschaftliche Musiker konzipieren die beiden immer wieder auch Programme, in denen die Musik auf andere Genres wie Dichtung, Malerei oder Film trifft. „Meeresgeflüster“ ist so ein Projekt, entstanden 2021 „in der dunkelsten Corona-Zeit und zunächst nur virtuell aufgeführt“, wie Domingos Costa erzählt. Wir trafen die beiden im Konzerthaus Berlin, wo sie dieses Programm gerade dreimal zeigen, bevor sie damit im Mai bei den Schwetzinger SWR Festspielen gastieren.

„Mit Claude Debussys Orchesterwerk ,La Mer’ haben wir uns schon lange auseinandergesetzt, ein berühmtes und sehr komplexes Werk, das in der Fassung für Klavier zu vier Händen nichts von seiner flirrenden Klangsinnlichkeit einbüßt, aber sogar die kompositorische Struktur klarer hervortreten lässt. Debussy selbst hat diese Fassung im Auftrag seines Verlegers erarbeitet – so wie es in vormedialen Zeiten üblich war, um ein Werk bekannt zu machen. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Fassung für Laien spieltechnisch deutlich zu anspruchsvoll ist und auch heute haben nur wenige Duos das Werk im Repertoire“, sagt Costa.

„Uns hat diese Musik immer fasziniert und wir suchten nach einem Weg, das Werk in einem größeren Kontext und für ein junges Publikum zu vermitteln. Schließlich kamen wir auf die Idee, Debussys Programm wörtlich zu nehmen und mit den heutigen ökologischen Fragen zu verknüpfen. Dabei war uns wichtig, von der Musik auszugehen und diese nicht anzutasten. Oftmals wird ja in multimedialen Projekten die Musik eher marginal verwendet, gar als Illustration eingesetzt – für uns war das Werk eindeutig Ausgangspunkt und Zentrum der Arbeit“, meint Yseult Jost.

Berührende Fragen aufgreifen

Gemeinsam mit Meinhard & Krauss (Regie) und Katharina Wibmer (Video) entstand so ein Musiktheaterprojekt, das inzwischen mehrfach vor Publikum aufgeführt wurde, in Deutschland, in Portugal und demnächst auch in Frankreich.

Es entführt das Publikum mittels raffinierter Videoanimation zusammen mit den Musikern – die nicht nur auswendig (!) spielen, sondern auch auf Tauchgang gehen – in die faszinierende und gleichzeitig so bedrohte Unterwasserwelt unserer Meere.

„Wir sind überzeugt, dass Musik eine Rolle in der Gesellschaft spielen kann, die über das rein Musikalische hinaus auch uns alle berührende Fragen aufgreifen kann. Deshalb machen wir solche Programme und spielen auch an Orten jenseits der Konzertsäle. Dort treffen wir oft auf ein sehr neugieriges Publikum. Wobei wir keinesfalls belehren, sondern mittels der Musik eine Botschaft in die Herzen unserer Zuhörer pflanzen wollen,“ sagt Yseult Jost. Und Domingos Costa ergänzt: „Spannend finden wir es, für Kinder zu spielen und versuchen auch immer, nach dem Konzert mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“

Mit welchen Erwartungen kommen die beiden nach Schwetzingen? „Wir freuen uns sehr darauf, im Rahmen der Festspiele im wunderschönen Rokokotheater zu spielen, und wir lieben Spargel!“