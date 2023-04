Mehr als 1001 Nacht: Sonderführung zur Schwetzinger Gartenmoschee

Schwetzingen. Exotisch wird es am letzten Sonntag des Monats, also am 30. April, im Schlossgarten Schwetzingen bei der Sonderführung mit dem Titel „Die Entführung ins Serail – die Gartenmoschee und die Türkenmode des 18. Jahrhunderts.“

Die Veranstaltung aus dem Sonderführungsprogramm der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) findet um 14.30 Uhr statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um 1700 war es gelungen, das Osmanische Reich militärisch aus Mitteleuropa zu drängen. Nun wuchs die Neugier auf die fremde Kultur: Die „Türkenmode“ trat ihren Siegeszug an. Bis 1791 entstand die Schwetzinger Gartenmoschee, die mehr ist als nur eine Kulisse aus „1001 Nacht“: Der Bau steht auch für die Aufklärung, die die drei Weltreligionen als gleichwertig ansah, und damit für die geistige Offenheit des Kurfürsten.

Die Sonderführung dauert eineinhalb bis zwei Stunden kostet für Erwachsene 13 Euro und für Ermäßigte 6,50 Euro. Familien zahlen 32,50 Euro.

Info: Telefonische Anmeldung unter 06221/65 88 80 ist für die Teilnahme erforderlich.