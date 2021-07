Mehr als ein Modewort

Achtsamkeit ist schon länger und in unterschiedlichsten Ausprägungen ein Thema. Einigen ist es Berufung, anderen dient es als lukratives Geschäftsmodell. Es gibt unzählige Bücher, Seminare und Workshops, vom VHS-Kurs, diversen Ratgebersendungen im TV, bis zum teuren Management-Seminar. Selbst in Krimis kommt sie vor. Mit liebevoll-ironischem Unterton lässt der Autor Karsten Dusse den Romanhelden, einen Anwalt, in seinen „Spiegel-Bestsellern“ „Achtsam morden“ und „Das Kind in mir will achtsam morden“ achtsam sein.

Angesichts zunehmender Parallelwelten in unserer Gesellschaft wird Achtsamkeit, jenseits von Unterhaltung oder Geschäftsmodell, grundlegend wichtig. Achtsamkeit bedeutet zunächst, den von Einflüssen und Vorurteilen freien Blick auf sich selbst und andere zu suchen. Dazu gehört Respekt und Toleranz vor anderen Meinungen und Lebensformen.

Ein Beispiel: In Speyer kamen jüngst so viele junge und ältere „freiwillig“ zu einem privat organisierten Impftermin zusammen, dass sie bei guter Stimmung stundenlanges Warten in Kauf nahmen, um eine der 1600 Impfungen verabreicht zu bekommen. Initiator, Helfer und Ärzte konnten freudig einen vollen Erfolg verbuchen.

In Schwetzingen dagegen meinte eine Gruppe bei einer Demonstration, dass sie Politiker, Wissenschaftler, Ärzte und andere als „Dummköpfe“ und „Profiteure“ bezeichnen müssten. Jetzt könnte man solche Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt sehen, wäre da nicht noch ihr anderes Gesicht. Wenn zu lesen ist, dass Kirchenmitarbeiter beschimpft und bedrängt oder – wenn sie etwas prominenter sind – mit Hassmails überflutet werden, nur weil sie eine andere Meinung vertreten, dann ist es nicht mehr nur bedenklich: Es kann gefährlich werden.

„Demokratie-Verteidiger oder Querdenker“, die keine Grenzen respektieren, entfernen sich vom großen Teil unserer Gesellschaft. Nämlich ebenso weit, wie all die sogenannten „Fans“ rund um Fußballstadien – Dresden lässt grüßen – von den wahren Liebhabern des Sports.

Achtsamkeit tut uns allen gut!