Mehr Blütenvielfalt für Insekten

Dass Insekten im Südwesten wieder satt werden auf kunterbunten Wildblumenwiesen, das wünscht sich der Nabu Baden-Württemberg zum Weltbienentag an diesem Freitag. „Artenreiche Wiesen sind unabdingbar für eine vielfältige Insektenwelt, von der wiederum Vögel und Fledermäuse abhängig sind. Doch viele Wiesen, Randstreifen und Säume an landwirtschaftlichen Wegen oder entlang von Straßen und Bächen in unserer Landschaft werden viel zu früh und zu häufig gemäht“, sagt Naturschutzexpertin Anna Sesterhenn in einer Pressemitteilung. Sie ruft dazu auf, den Weltbienentag zum Umsteuern zu nutzen.

„Die vielfältigste Blütenpracht bringen nährstoffarme Standorte hervor, die es in der offenen Landschaft, in Kommunen, Privatgärten oder auf einem Firmengelände geben kann.“ Der Klimawandel zwinge Kommunen zum Umdenken, denn es gelte, sich zugleich an Hitzeperioden und Starkregenereignisse anzupassen. Naturnahe Grünflächen bieten Lebensräume, speichern Wasser und klimaschädliches Kohlendioxid und kühlen ihre Umgebung. Grünflächen entlang von Wegen und Straßen können Teil des landesweiten Biotopverbunds sein und Insekten sowie anderen Tieren Nahrung und Nistplätze bieten.

Später mähen

„Dürfen Wiesen stehen bleiben und blühen und sollen trotzdem gepflegt aussehen? Für eine saubere Optik und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit reicht es dann, einen Streifen in der Breite eines Mähwerks direkt am Weg zu mähen, der Rest kann länger stehen bleiben, je nach Standort bis Juni oder Juli“, erklärt Sesterhenn.

Ab 3. Juni lädt der Nabu wieder zum Insektensommer ein. Dann heißt es: Alles zählen, was krabbelt oder fliegt und sechs Beine hat. Damit es im Garten viel zu entdecken gibt, sollte der Rasenmäher länger im Schuppen bleiben, empfiehlt die Expertin für Siedlungsökologie: „Wer spät mäht, hat nicht so viel Stress, kann den Blüten beim Wachsen zusehen und die Insektenvielfalt entdecken.“

Für die Neuanlage eines Blühstreifens sollte man gebietsheimisches Saatgut nutzen. In bestehendem Rasen kann man punktuell offene Stellen schaffen und diese mit den gewünschten Samen einsäen oder die Art des Mähens auf Dauer ändern. „Dann heißt es: warten und sich überraschen lassen!“, so Sesterhenn. zg