Mehr digitaler Pfiff für die Pflegeausbildung

Region. Der Rhein-Neckar-Kreis digitalisiert die Ausbildungs- und Einsatzplanung der Generalistischen Pflegeausbildung für die Schüler seiner drei öffentlichen Pflegeschulen. Mit wenigen Klicks ist es nun möglich, den Verlauf der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann, die unterschiedlichen Einsatzplätze während der Ausbildung und die zeitliche Abfolge online einzusehen.

Darüber hinaus erhalten auch alle beteiligten Ausbildungsbetriebe und Praxisstellen zukünftig ihre Pläne digital und tagesaktuell, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit jedem Endgerät ist es jederzeit möglich, auf die erforderlichen Daten zuzugreifen. „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Digitalisierungsprozesse voranzutreiben und den Einsatz von mobiler und flexibler Informationstechnologie zu ermöglichen. Daher wollen wir nicht nur unseren Schülern ein zeitgemäßes Instrument an die Hand geben, um ihre Ausbildung zu verwalten. Auch für unsere Kooperationspartner verringern wir den administrativen Aufwand, sodass mehr Zeit für die eigentliche Ausbildungsarbeit genutzt werden kann und Auszubildende eine optimale Anleitung und Begleitung in der Praxis erhalten“, so Alexander Hack, der zusammen mit Shqipe Rrezja die Generalistische Pflegeausbildung beim Rhein-Neckar-Kreis koordiniert.

Anregungen willkommen

Die digitale Ausbildungs- und Einsatzplanung wird für die folgenden drei öffentlichen Pflegeschulen des Kreises, die Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim, die Helen-Keller-Schule in Weinheim und die Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim, angeboten. Dort absolvieren derzeit rund 300 Schüler eine Generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann.

Ideen, Vorschläge und Anregungen, die zur Optimierung der Ausbildungsorganisation beitragen, sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/pflegeausbildung oder bei den Ansprechpersonen für die Generalistische Pflegeausbildung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis: Alexander Hack, Telefon 06221/5 22 19 51, a.hack@rhein-neckar-kreis.de oder Shqipe Rrezia, Telefon 06221/5 22 20 36, s.rrezja@rhein-neckar-kreis.de.