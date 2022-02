Mehr für die Patienten da sein

Die vielfältigen Fragenstellungen, die sich während eines Informationsbesuchs der beiden CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (Wahlkreis Schwetzingen) und Christiane Staab (Wahlkreis Walldorf) in der Walldorfer Hauptverwaltung des gemeinnützigen Vereins St. Thomas ergeben haben, finden nun auch auf landespolitischer Ebene ihren Niederschlag. St. Thomas betreibt ja seit vielen Jahren auch eine Niederlassung in der Karlsruher Straße in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen zweier „Kleiner Anfragen“, die Sturm initiierte und Staab mitunterzeichnete, wenden sich die CDU-Parlamentarier andie baden-württembergische Landesregierung und stellen die Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) sowie die Interessen und die Versorgung psychisch kranker Menschen in den Mittelpunkt ihrer Fragenkataloge.

Unter anderem wollen die Abgeordneten von der Landesregierung wissen, wie diese den bisherigen Stand der Umsetzung der Bauverordnung beurteilt, welche Probleme es in der Praxis und bei den Trägern vor Ort bei deren Umsetzung gibt und ob eine diesbezügliche Evaluierung bereits vorgenommen wurde oder in Planung sei. Weiter geht es Sturm und Staab darum, in Erfahrung zu bringen, ob die Landesregierung die Implementierung eines Modellversuchs für auf alte Menschen mit psychischenErkrankungen spezialisierte Heime plant, bei denen diese professionell und therapeutisch gut betreut und der Mehraufwand an Personal refinanziert beziehungsweise eine Kostendeckung erreicht werden könnte: „Dafür möchten wir sensibilisieren, ein solches Modellprojekt wäre unseres Erachtens empfehlenswert.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gute Voraussetzungen schaffen

Dies sehen auch die Verantwortlichen des Trägervereins St. Thomas so. In einem mehrstündigen Gespräch stellten Prof. Dr. Frank Brecht (Vorstand und ärztlicher Leiter), Prof. Dr. Gustav Rückemann (Therapeutischer Leiter) sowie Ilona Krotz (Geschäftsführerin) die Entwicklung der Psychiatrie im Allgemeinen, die Arbeit des gemeinnützigen Vereins vor Ort an den Standorten wie auch die Herausforderungen, vor denen dieser steht, vor.

Im Jahr 1976 auf Initiative von Frank Brecht gegründet, unterhält St. Thomas mittlerweile an fünf Orten in unserer Region Wohnheime für psychisch kranke Menschen. Insgesamt gibt es mehr als 30 Niederlassungen mit einem vielfältigen Angebot, so beispielsweise in Schwetzingen, Oftersheim, Reilingen, Heidelberg und Mannheim. Auch der Hammberger Hof in Ittlingen in der Nähe von Sinsheim ist ein St.-Thomas-Integrationsbetrieb. Ohne Brecht, einem Facharzt für Neurologie und Psychotherapie, der sein ganzes bisheriges Leben wie auch sein ärztliches Wirken und Können psychisch kranken Menschen gewidmet hat und nach wie vor widmet, wäre dies nicht möglich gewesen. Mit seiner Stiftung unterstützt Brecht zudem auch finanziell den Verein und die Einrichtungen.

Nicht überall war sein Werben und Eintreten für eine selbstbestimmte, würdevolle Lebensgestaltung und Integration psychisch kranker Menschen gern gesehen. Anfangs hatte es bekanntlich auch in Schwetzingen Widerstände gegen den Neubau an der Ecke zur Zähringerstraße gegeben, die sich im Nachhinein als haltlos erwiesen haben. Doch auch angesichts von Morddrohungen ließ sich Brecht in all den Jahren nicht von seinem Weg abbringen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit offenen Armen wurde Brecht vor vielen Jahren, so erzählt er es, von dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen, Gerhard Stratthaus, empfangen, der seinem Anliegen von Beginn an positiv gegenüberstand. Auf der Basis zahlreicher Begegnungen und Gespräche entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zum heutigen Tage hält und gepflegt wird. Aus diesem Grund nahm Stratthaus, als ehemaliger Landtagsabgeordneter auch Amtsvorgänger von Andreas Sturm, an dem Besuch in Walldorf teil.

Das Missverhältnis beseitigen

Brecht, Rückemann und Krotz widmeten sich in ihren Auführungen sowohl der Landesheimbauverordnung als auch dem Bundesteilehabegesetz (BTHG). „Wenn wir 80 Prozent unserer Zeit mit vorgeschriebenen Dokumentationen beschäftigt sind und für unsere Bewohner nur noch 20 Prozent Zeit haben – dann steht das in einem krassen Missverhältnis“, sagte Ilona Krotz den Politikern.

Und Therapeut Rückemann ergänzt das: „Wir sehen den Menschen und nicht nur den psychisch Kranken. Wir wollen, dass auch diese Menschen Perspektiven haben. Wir haben hier eine sehr große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Hierfür kämpfen wir, denn der Mehraufwand, den wir in der Psychiatrie haben, der zudem notwendig und richtig ist, muss einfach künftig stärker beim BTHG berücksichtigt werden.“ zg