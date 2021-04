Mehr Humor beim Altern

Das Altern hat einen schlechten Ruf. Falten an den Augen, ein erstes graues Haar – und die Panik bricht aus. Jetzt endlich das Rauchen aufgeben, gesünder essen, mehr Sport. Alles eben, um das Altern irgendwie aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg: Irgendwann werden wir nämlich alle alt. Zu den grauen Haaren gesellen sich die dritten Zähne oder eine kaputte Hüfte.

AdUnit urban-intext1

Deshalb den Fokus nun weg vom Aussehen und hin zum Humor. Forscher haben herausgefunden – sehr vereinfacht ausgedrückt – wer mehr lacht, hat weniger Stress. Eine echte Charakterstärke also, die nicht nur das Leben erleichtert, sondern auch gut für die Gesundheit ist. Optisch bleibt man dadurch vermutlich nicht länger schön, aber auch in der Partnerschaft kann es helfen. Beim Lachen werden Glückshormone ausgeschüttet, wer also zusammen lacht, stärkt die Bindung.

Und: Wir verlieben uns meist auch nur in einen Menschen mit dem gleichen Humor, weil er dann auch ähnliche Werte vertritt. Heißt also – dann ist die Chance auch wahrscheinlicher, dass man zusammen alt wird.

Das Aussehen verändert sich mit der Zeit, wer humorvoll ist, bleibt das mit ziemlicher Sicherheit aber sein ganzes Leben. Deshalb beim nächsten Blick in den Spiegel – vielleicht einfach drüber lachen.

AdUnit urban-intext2