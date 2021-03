Der Runde Tisch Inklusives Schwetzingen (RIS) hatte sich letztes Jahr kein einziges Mal treffen können. Nur im Juli gab es einen Termin im Freien mit Bürgermeister Matthias Steffan und Bauamtsleiter Joachim Aurisch auf der Baustelle in der Karlsruher Straße (wir berichteten). Seit Januar kommen die Teilnehmer nur online zusammen und auch das Pressegespräch mit der Schwetzinger Zeitung fand erstmals als Zoom-Meeting statt. „Inklusion – sind die Bürger ausreichend informiert?“ lautete das Thema.

Man wolle „dieses schräge Jahr“ für mehr Öffentlichkeitsarbeit nutzen, sagte Moderatorin Gundula Sprenger. Die Jahresplanung sei umfangreich, für jeden Monat seien wichtige Themen dabei, die die Menschen mit Handicap bewegten. Mit dem neuen medialen Konzept möchte der Runde Tisch abwechslungsreich über neue Ideen berichten. „Wir stellen fest, dass Behinderung auch heute noch eine dauerhafte und gravierende Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe ist. Für uns heißt Inklusion, von einem defizitären Denkansatz wegzukommen, hin zu neuen Ideen und Projekten, damit wir Zeichen setzen können, wie Inklusion gelingen kann. Dabei mögen Mut und Ideen unsere kreativen Wegbegleiter sein. Wir wollen aber nichts beschönigen, sondern Missstände erkennen, benennen und verändern. Mit der Kampagne möchten wir Inklusion in den Köpfen der Menschen präsent machen“, meinte die Leiterin der Volkshochschule.

Im April will der Runde Tisch auf den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai hinweisen, der unter dem Motto „Deine Stimme für Inklusion – mach mit!“ steht, erläuterte der kommunale Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Patrick Alberti: „Sobald ein Mensch eine Behinderung hat, ist auch die wirtschaftliche Lage prekär und die gesellschaftliche Teilhabe oftmals eingeschränkt. Menschen mit Behinderungen bekommen nicht immer die Stimme und das Gehör, die sie benötigen. Das Motto des Aktionstages bezieht sich auf das Superwahljahr 2021. Der Rhein-Neckar-Kreis plant eine Videoclip-Aktion. Die erste Online-Veranstaltung für den Runden Tisch findet deshalb auch am 5. Mai statt.“ Wer sich dafür interessiert, kann sich nach Anmeldung in den Zoom-Account der Volkshochschule einwählen. Die „Aktion Mensch“ informiert ebenfalls ausführlich.

Ausflüge vorgesehen

Im Juni steht das Thema Bauen und Wohnen auf der RIS-Agenda. Gründungsmitglied Ulla Coppius appelliert an den Wohnungsbau, „besser zu sein, als es das Gesetz vorgibt. Rollstuhltauglichkeit nicht nur bis zur Wohnungstür, auch die Wohnung selbst muss barrierefrei sein“. Ausreichend Bewegungsflächen, elektrische Bedienelemente, Schiebetüren und frei zugängliche Terrassen und Balkone müssten Standard werden. Der Runde Tisch sei mit der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft in regem Austausch.

Vorsitzender Gerhard Rummel berichtete von dem Vor-Ort-Termin in der Karlsruher Straße: „Die von uns angesprochenen wichtigen Punkte sind alle recht gut verwirklicht worden.“ Ein weiterer „Probelauf“ sei geplant. Beim Pfaudler-Areal sei man zudem in engem Kontakt mit dem Projektentwickler Epple: „Wir hoffen, dass wir noch weitere Informationen bekommen und Einsicht in das Bauvorhaben erhalten.“

Der Juli solle nach Möglichkeit für inklusive Tagestouren genutzt werden. Die Inklusionsbeauftragte der Stadt, Nicole Blem, dachte dabei an Ausflüge, etwa nach Wachenheim: „Mit Besichtigung der Partnerstadt und einer kleinen Weinprobe.“ Auch andere Ausflüge sollen ins Auge gefasst werden, alle für Menschen, die nicht gerne alleine sind und lieber in der Gruppe weggehen wollen.

Im August ist dann Urlaubszeit. Und im September geht es weiter. Wie fühlen sich eigentlich junge Menschen mit Behinderung? Das soll dann das Thema sein. Was ist für junge Leute, etwa zwischen 16 und 30 Jahren, in der Region überhaupt möglich? Stefan Krusche, der frühere Behindertenbeauftragte der Stadt, der seit 1981 im Rathaus beschäftigt war, erinnert sich: „Es gab nicht viele Möglichkeiten für den Einstieg in die Gesellschaft.“ Wenn er heute mit jungen Menschen spreche, sei Behinderung kaum noch Thema: „Bei Älteren ist es nach wie vor schwierig, sie haben oft gar nicht den Wunsch, Behinderte anzusprechen oder einzubeziehen.“

Patrick Alberti meint, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen fühlten sich „immer noch nicht mittendrin und eher abgehängt von der Gesellschaft“. Deshalb müsse man dafür kämpfen, dass Inklusion in Kindergärten und Schulen stattfindet: „Da haben wir noch Nachholbedarf.“ Gerhard Rummel verwies auf die Initiative des Turnvereins Schwetzingen, mit der Inklusion verwirklicht werden könne. Man sei in Gesprächen, welche Sportarten beispielsweise mit körperlichen Einschränkungen gemacht werden können.

Abbau physischer Barrieren

Im Oktober stehen Schulungen in leichter Sprache oder von Lehrkräften, die für den inklusiven Unterricht in der Volkshochschule gebraucht werden, auf dem Programm, teilte Gundula Sprenger mit. Es gebe außerdem ein Projekt mit der Lebenshilfe, in dem die Teilnahme von behinderten Menschen an inklusiven Kursen abgestimmt werden: „Beim gemeinsamen Miteinander lernen dann alle dazu.“

Im November möchte der Runde Tisch über „Best Practice“-Beispiele im städtischen Zusammenleben berichten. Anne-Marie Ludwig und Stefan Krusche beleuchten dann, inwieweit Inklusion im kulturellen innerstädtischen Leben angekommen ist. „Mit den mobilen Rampen sind an vielen Stellen schon physische Barrieren abgebaut worden“, sagte die ehemalige Stadtmarketing-Geschäftsführerin.

Im Laufe des Jahres dürften sich noch weitere Themen, auch bei Veranstaltern und Vereinen, ergeben. Dem Runden Tisch, der sich mindestens einmal im Monat virtuell trifft, wird da bestimmt nichts entgehen. Abschließend für dieses Jahr wollen die Teilnehmer am 18. Dezember zurückblicken. Vielleicht sogar auf dem kurfürstlichen Weihnachtsmarkt. Alle hoffen inständig, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Nicole Blem hatte das Schlusswort: „Bleibt alle gesund!“.