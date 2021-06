Mehr Straßen für Fahrräder

Speyer. Die Grünen fordern mehr Sicherheit durch Fahrradstraßen vor Speyerer Schulen. Deshalb hat die Grüne AG Verkehr gemeinsam mit der Grünen-Fraktion, der CDU und der SWG zwei Anträge für die nächste Stadtratssitzung am 17. Juni erarbeitet und eingereicht.

Es handelt sich dabei um einen Umsetzungsantrag für die Konvertierung der Straßen im Umfeld der IGS Speyer in Fahrradstraßen sowie um einen Prüfantrag für vergleichbare Maßnahmen vor den weiteren Speyerer Schulen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben der Kooperation werden die Anträge begrüßt und bereits unterstützt von Inspeyered (Verkehrswende Speyer), IGS Speyer (Schulleitung), Grüne Jugend, Jugendstadtrat und ADFC (für die Umwandlung der Fritz-Ober-Straße).

„Die Gründe für diese Initiative liegen auf der Hand: Schüler zu Rad oder zu Fuß stehen auf dem Schulweg täglich in Konkurrenz mit dem intensiven Kfz-Verkehr, der besonders auch in den Morgenstunden zu heiklen Situationen oder Unfällen führt“, so Tom Meigen, Sprecher der AG Verkehr der Grünen im KV Speyer. Er ergänzt: „Zu oft schreckt diese Situation Schüler von der Nutzung des umweltfreundlichen Fahrrades als Verkehrsmittel für den Schulweg ab, was ironischerweise zu noch mehr Kfz-Verkehr – Stichwort „Elterntaxi“ – führt. Hier besteht dringernder Handlungsbedarf“. In der Nachbarschaft der IGS befinden sich zudem eine weitere Schule, zwei Kitas, zwei Vereine sowie eine Tanzschule und damit viele zusätzliche Gründe für mehr Rad- als KFZ-Verkehr, so die Grünen. „Es wird Zeit, hier besondere Schutzräume zu schaffen, die vor allem jungen Radfahrern und Fußgängern klaren Vorrang vor Kraftfahrenden geben“, bestärkt Heller, Fraktionsvorsitzende von B90/ Die Grünen Speyer.

Die Stadt Speyer hat das Problem grundsätzlich anerkannt und aus diesem Grunde bereits 2019 die Vincentius-Straße in eine Fahrradstraße umgewandelt. Dem folgte die Mühlturmstraße 2020. In diesem Jahr gibt es keine weiteren Fahrradstraßen: Dieses Tempo reicht, so die Grünen, nicht aus, um die Verkehrswende in Speyer umzusetzen, daher stellen sie nun die genannten Anträge. zg