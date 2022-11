Mehrere Autos in Plankstadt beschädigt – Zeugen gesucht

Plankstadt. In der Leopoldstraße in Plankstadt hat ein unbekannter Täter mindestens acht Autos beschädigt, indem er sie scheinbar wahllos und mutwilllig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Vorfälle ereigneten sich vermutlich am Samstagmorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder andere Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 in Verbindung zu setzen.