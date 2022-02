Mehrere Feuerwehreinsätze wegen Sturmfolgen in Ketsch – „Wälder meiden“

Ketsch. Die Ketscher Feuerwehr musste am Wochenende wegen mehrerer Sturmschäden ausrücken. Auf Facebook empfiehlt sie deshalb, „den Besuch in Wäldern oder Parkanlagen zu meiden, da es immer noch durch den starken Wind zu Astbruch kommen kann“. Am Samstag wurden die Floriansjünger zweimal alarmiert, um einen auf einen Radweg gekippten Baum zu versorgen und an anderer Stelle einen abgebrochenen Ast aus den Baumkronen zu holen. Am Sonntagvormittag mussten sie wegen eines Astbruchs im Bereich eines Spielplatzes ausrücken. Da dieser jedoch aktuell nicht aus 15 Metern Höhe entfernt werden kann, wurde die Anlage nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung geschlossen.

