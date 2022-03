Mehrere Hundert Menschen bei Protest am Atomkraftwerk Neckarwestheim

Neckarwestheim. Kurz vor dem Jahrestag der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima haben am Standort Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) mehrere Hundert Menschen gegen Atomkraft und Krieg demonstriert. Mit dem Protestzug sollte nach Angaben der Veranstalter am Sonntag ein Zeichen gegen Atomgefahren und Krieg gesetzt werden. Nach bisheriger Gesetzeslage sollen spätestens Ende des Jahres die drei letzten deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und auch Neckarwestheim 2 abgeschaltet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 11. März 2011 hatte ein Seebeben vor der Nordostküste Japans den Tsunami ausgelöst, der weite Gebiete in ein Inferno verwandelte. Mehr als 18.500 Menschen starben in den Fluten. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu einem Super-Gau.