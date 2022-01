Mehrere hundert Teilnehmer bei Corona-Protesten und -kundgebungen in Schwetzingen

Schwetzingen. Zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und "für mehr Solidarität" haben sich in Schwetzingen zur Stunde mehrere hundert Menschen versammelt. Die größte Kundgebung findet dabei aktuell auf dem Schwetzinger Schlossplatz statt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei bislang alles friedlich geblieben und es gab keine nennenswerten Zwischenfälle.

Unübersichtlich bleibt jedoch, welche Gruppen wogegen oder wofür demonstrieren. Eine als Demonstration "für mehr Solidarität" angemeldete Demonstration fiel eher durch Fehlinformationen und Verhamlosung der Pandemie sowie Redebeiträge von Impf-Skeptikern auf. Mutmaßlich wurde die Demo von Kritikern der Maßnahmen gezielt unterwandert.

Die Polizei ist unter anderem mit einer Reiterstaffel und mehreren Einsatzkräften vor Ort. Ersten Einschätzungen zufolge finden die Demonstrationen an diesem Montag schwerpunktmäßig in Schwetzingen - und nicht wie bislang in Mannheim - statt.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

