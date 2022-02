Mehrere Hundert Teilnehmer bei Ukraine-Kundgebung

Heidelberg. Sie halten Transparente „Freiheit für die Ukraine. Kein Krieg in der Ukraine“ hoch, haben gelb-blaue Flaggen um den Körper gewickelt oder Friedenstauben auf ihre FFP2-Masken gezeichnet: Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstagabend auf dem Heidelberger Bismarckplatz für Frieden in der Ukraine und ein Ende der russischen Intervention demonstriert. Organisiert hatte die Kundgebung die SPD mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Auch CDU, GAL und Grüne unterstützten den Protest auf der Grünfläche vor der Bismarck-Büste. Die Menschen standen dicht gedrängt, darunter viele Ukrainer. Zu den Rednern gehörten Oberbürgermeister Eckart Würzner und der frühere Bundestagsabgeordnete Gert Weisskirchen. Er erinnerte an die enge und traditionsreiche Verbindung der Universität Heidelberg und der in St. Petersburg.

