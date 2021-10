Mehrere personelle Wechsel an den Rathausspitzen

Viel hängt bei den Städtepartnerschaften von den handelnden Personen ab, wobei es da zuletzt einige Wechsel gegeben hat. In Karlshuld trat 2020 der wenig später verstorbene Bürgermeister Karl Seitle ab, sein Nachfolger Michael Lederer (Bild) ist allerdings hier bestens bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Jacques Lamblin folgte im französischen Lunéville ebenfalls im Vorjahr Cathérine Paillard (Bild, r.), die aber auch schon vorher im Rathaus tätig war. Auch in Schrobenhausen und Spoleto (Italien) sind die bisherigen Stadtoberhäupter nicht mehr im Amt: Während in Oberbayern Dr. Karlheinz Stephan nicht wiedergewählt wurde, trat Umberto de Augustinis in Umbrien zurück.

2 Bilder © Stadt Schwetzingen

Schrobenhausen hat mit Wahlsieger Harald Reisner einen neuen Verwaltungschef, Spoleto noch nicht: Dort führte übergangsweise Dr. Tiziana Tombesi die Amtsgeschäfte. Wer neuer Bürgermeister wird, steht an diesem Montag fest. Denn es kommt zur Stichwahl der beiden parteilosen Kandidaten Andrea Sisti und Sergio Grifoni. Sie hatten im ersten Durchgang die meisten Stimmen erhalten. Als leichter Favorit gilt Sisti, der 32,69 Prozent der Stimmen bekommen hatte – rund sieben Prozent mehr als Grifoni. ali/Bilder:Archiv